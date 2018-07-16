У Турині пройшла презентація Роналду як гравця Ювентуса

Кріштіану Роналду провів прес-конференцію, на якій поділився емоціями від переходу в італійський клуб.

У понеділок ввечері в Турині пройшла презентація новачка «Ювентуса» - португальця Кріштіану Роналду. На спеціальній прес-конференції 33-річний нападник розповів, чому він вибрав італійський клуб, а також поділився емоціями від переїзду в Турин.

«Складно відповісти, чому я обрав «Ювентус». На мій погляд, це один з найкращих клубів у світі. Думаю, що я прийняв зважене рішення. Мої друзі і партнери по команді давно говорили, що цей клуб мені підійде. Рішення далося мені досить легко, адже я обрав найбільший клуб в Італії.

Звичайно, мені запам'ятався момент з оваціями (у першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів минулого сезону проти «Реала» в Турині. – УНІАН). Здорово, коли твою гру так цінують. Сподіваюся, що тепер я зможу віддячити фанатам за цю увагу. Також я хочу подякувати всім уболівальникам, які сьогодні вранці приїхали в аеропорт.

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Я не думаю про те, чого ще можу досягти у футболі. Я насолоджуюся грою у футбол, я ще досить молодий. Мені подобається змагатися, я любив це скрізь: у «Спортінгу», «Манчестер Юнайтед», «Реалі» і тепер в «Ювентусі». Коли я тільки починав грати, я не міг і мріяти про таку кількість трофеїв.

Я не засмучуюсь, що покинув «Реал». Це великий клуб. При всій повазі до гравців, але в моєму віці вони зазвичай виїжджають у Катар або Китай. Я вдячний керівництву «Ювентуса», що продовжу грати у великому клубі.

Розумію, що в Серії А складно грати, важливі тактичні нюанси. Але мені подобається стикатися з чимось новим. Нехай буде складно, але в моїй кар'єрі і раніше були важкі випробування. Сидіти і насолоджуватися колишніми успіхами – не для мене. Хочу рухатися вперед, до нових перемог. Вірю, що можу. Вірю у партнерів по команді», - цитує Роналду Football Italia.

Як повідомляв УНІАН, Кріштіану Роналду перейшов з "Реала" в "Ювентус" за 112 мільйонів євро.