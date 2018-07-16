Ювентус відбив третину витрат на трансфер Роналду в перший день продажу футболок

17:04, 16 липня 2018
Футбол
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Футболки Роналду в Турині розлітаються як гарячі пиріжки / REUTERS

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Британське видання Mirror оцінює виручку близько 39 мільйонів євро, що складає більше 30% від повної вартості трансферу португальця.

Нагадаємо, Роналду перейшов у "Ювентус" з "Реалу" за 112 мільйонів євро. Португалець незабаром має бути представлений в якості гравця «Юве».

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Теги: #Ювентус#Кріштіану Роналду