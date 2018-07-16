Ювентус відбив третину витрат на трансфер Роналду в перший день продажу футболок
17:04, 16 липня 2018Футбол
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За даними ЗМІ, виручка складає близько 39 мільйонів євро.
Футболки Роналду в Турині розлітаються як гарячі пиріжки / REUTERS
У перший день продажів було продано близько 520 тисяч футболок «Ювентуса» з прізвищем Кріштіану Роналду.
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Британське видання Mirror оцінює виручку близько 39 мільйонів євро, що складає більше 30% від повної вартості трансферу португальця.
Нагадаємо, Роналду перейшов у "Ювентус" з "Реалу" за 112 мільйонів євро. Португалець незабаром має бути представлений в якості гравця «Юве».
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