Ювентус відбив третину витрат на трансфер Роналду в перший день продажу футболок

За даними ЗМІ, виручка складає близько 39 мільйонів євро.

У перший день продажів було продано близько 520 тисяч футболок «Ювентуса» з прізвищем Кріштіану Роналду.

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Британське видання Mirror оцінює виручку близько 39 мільйонів євро, що складає більше 30% від повної вартості трансферу португальця.

Нагадаємо, Роналду перейшов у "Ювентус" з "Реалу" за 112 мільйонів євро. Португалець незабаром має бути представлений в якості гравця «Юве».