Зірка збірної Франції віддав майже півмільйона євро дітям з інвалідністю

19-річний Кіліан Мбаппе став найкращим молодим гравцем ЧС-2018.

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе, визнаний найкращим молодим футболістом чемпіонату світу-2018, відмовився від грошей, зароблених в складі національної команди на турнірі. Він передав їх на благодійність.

Як повідомляє l'Еquipe, гравець "ПСЖ" отримав по 20 тисяч євро за кожен проведений матч на ЧС-2018, а також бонуси за голи, що в сумі становить близько 470 тисяч євро.

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Ці гроші 19-річний нападник вирішив віддати на потреби дітей з інвалідністю.

Мбаппе провів 7 матчів на турнірі, в яких забив 4 голи. Вчора Мбаппе отримав приз найкращому молодому гравцеві чемпіонату світу.

Крім того, Мбаппе став першим футболістом з часів Пеле, кому вдалося забити гол у фінальному матчі ЧС у віці до 20 років.

Нагадаємо, 15 липня збірна Франції перемогла у фіналі Хорватію і стала дворазовим чемпіоном світу.