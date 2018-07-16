Матч Динамо - Шахтар в рамках нового сезону УПЛ відбудеться в п'ятницю

Гра відбудеться в рамках 3-го туру УПЛ.

Дирекція української Прем'єр-ліги опублікувала затверджені дати і час початку матчів стартових турів чемпіонату сезону 2018/2019. Поєдинок 3-го туру, в якому зустрінуться гранди українського футболу "Динамо" і "Шахтар", пройде в п'ятницю, 3 серпня. Початок матчу - о 19.00. Про це повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги. 3 ТУР 3 серпня (п'ятниця) Динамо — Шахтар 19:00 4 серпня (субота) Карпати — Олімпік 17:00 Ворскла — ФК Львів 19:30 Зоря — Чорноморець 19:30 5 серпня (неділя) Десна — Олександрія 19:30 Арсенал-Київ — ФК Маріуполь 19:30

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter