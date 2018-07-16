Матч Динамо - Шахтар в рамках нового сезону УПЛ відбудеться в п'ятницю
15:48, 16 липня 2018Футбол
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Гра відбудеться в рамках 3-го туру УПЛ.
Матч "Динамо" - "Шахтар" відбудеться у п'ятницю, 3 серпня / ФК "Шахтар"
Дирекція української Прем'єр-ліги опублікувала затверджені дати і час початку матчів стартових турів чемпіонату сезону 2018/2019.
Поєдинок 3-го туру, в якому зустрінуться гранди українського футболу "Динамо" і "Шахтар", пройде в п'ятницю, 3 серпня. Початок матчу - о 19.00.
Про це повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.
3 ТУР
3 серпня (п'ятниця)
Динамо — Шахтар 19:00
4 серпня (субота)
Карпати — Олімпік 17:00
Ворскла — ФК Львів 19:30
Зоря — Чорноморець 19:30
5 серпня (неділя)
Десна — Олександрія 19:30
Арсенал-Київ — ФК Маріуполь 19:30
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