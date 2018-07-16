Матч Динамо - Шахтар в рамках нового сезону УПЛ відбудеться в п'ятницю

15:48, 16 липня 2018
Футбол
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Матч "Динамо" - "Шахтар" відбудеться у п'ятницю, 3 серпня / ФК "Шахтар"

Поєдинок 3-го туру, в якому зустрінуться гранди українського футболу "Динамо" і "Шахтар", пройде в п'ятницю, 3 серпня. Початок матчу - о 19.00.

Про це повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.

3 ТУР

3 серпня (п'ятниця)

Динамо — Шахтар 19:00

4 серпня (субота)

Карпати — Олімпік 17:00

Ворскла — ФК Львів 19:30

Зоря — Чорноморець 19:30

5 серпня (неділя)

Десна — Олександрія 19:30

Арсенал-Київ — ФК Маріуполь 19:30

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Теги: #матч Динамо-Шахтар