У Франції загинуло дві людини, що святкували перемогу збірної на ЧС-2018
14:24, 16 липня 2018Футбол
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У багатьох французьких містах святкування перемоги збірної на чемпіонаті світу-2018 переросло у заворушення.
Вболівальники збірної Франції святкують перемогу команди на ЧС-2018 / REUTERS
У Франції бурхливе святкування перемоги збірної на чемпіонаті світу–2018 не обійшлося без жертв, повідомляє Le Monde.
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У місті Ансі 42-річний чоловік загинув внаслідок стрибка в канал в Тіу, який є популярним серед туристів. Вболівальник стрибнув у місце, де був низький рівень води і загинув, ударившись потилицею.
У Сен-Феліксе ще один уболівальник збірної Франції загинув під час святкування, врізавшись на своїй машині в дерево.
Відзначимо, що в багатьох містах Франції святкування перемоги збірної на чемпіонаті світу-2018 переросло у заворушення, за підсумками яких багато людей були затримані або отримали пошкодження різного ступеня тяжкості.
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