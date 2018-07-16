Роналду прибув у Турин і заспівав "Юве! Юве!" (відео)

Португальця зустрічав натовп шанувальників.

Кріштіану Роналду прилетів у Турин, де, як очікується, сьогодні буде представлений в якості гравця "Ювентуса". В аеропорту його зустрів натовп фанатів. Роналду роздав автографи, а коли повертався в приміщення, заспівав неголосно: "Юве! Юве!".

Незабаром після прибуття Кріштіану відправився в медичний центр "бьянко-нері", де проходить обстеження.

Нагадаємо, "Ювентус" купив Роналду у "Реала" за 105 мільйонів євро. Угода розрахована до 2022 року.

Як повідомляв УНІАН, "Реал" присвятив португальській "сімці" зворушливе відео.