Дешам став третім в історії футболу, хто виграв Кубок світу як гравець і як тренер

До нього подібне вдалося бразильцеві Маріо Загалло і німцеві Францу Беккенбауеру.

Французький наставник Дідьє Дешам став третьою людиною в історії, яка зуміла виграти чемпіонат світу з футболу як гравець і як тренер.

В якості футболіста він завоював золото домашнього ЧС-1998, де він був капітаном збірної Франції. А як тренер привів французів до перемоги 20 років потому, на ЧС-2018, перемігши у фіналі Хорватію - 4:2.

До Дешама тільки дві людини змогли добитися такого ж результату: бразилець Маріо Загалло (перемагав на ЧС як гравець - у 1958-му і у 1962-му, як тренер - в 1970-му) і німець Франц Беккенбауер (як гравець перемагав у 1974-му, як тренер - у 1990-му).

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49-річний Дешам після перемоги на ЧС-2018 заявив, що має намір залишитися на своїй посаді.

«У мене є діючий контракт, я продовжу роботу, як і планувалося», - цитує Дешама l'Equipe.

Французький фахівець додав, що не збирається йти по стопах Еме Жаке, який у 1998 році після перемоги на чемпіонаті світу завершив тренерську кар'єру.

Як повідомляв УНІАН, напередодні збірна Франції обіграла збірну Хорватії і стала дворазовим чемпіоном світу.