Гравець Динамо Піваріч першим в історії української Прем'єр-ліги став призером чемпіонату світу

Захисник Йосип Піваріч у складі збірної Хорватії став фіналістом ЧС-2018.

Захисник збірної Хорватії і київського «Динамо» Йосип Піваріч став першим футболістом в історії УПЛ, який виграв срібну медаль чемпіонату світу.

Нагадаємо, хорвати вийшли у фінал ЧС-2018, де поступилися французам (2:4). Піваріч – перший в історії гравець української Прем'єр-ліги, якому вдалося посісти друге місце на мундіалі.

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На ЧС-2018 Піваріч провів чотири поєдинки, в яких заробив одну жовту картку. Також на його рахунку нереалізований пенальті в післяматчевій серії в 1/8 фіналу проти збірної Данії.

Як повідомляв УНІАН, найкращим гравцем турніру став партнер Піваріча по збірній, півзахисник Лука Модріч.