Форвард збірної Англії Кейн виграв "Золоту бутсу" ЧС-2018
22:01, 15 липня 2018Футбол
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Забивши на турнірі 6 голів, англієць випередив конкурентів.
Харрі Кейн став найкращим бомбардиром ЧС-2018 / REUTERS
Нападник збірної Англії Харрі Кейн став найкращим бомбардиром чемпіонату світу-2018 з футболу. В активі 24-річного футболіста 6 забитих м'ячів, при цьому 3 з них форвард провів з пенальті.
Кейн виграв суперечку бомбардирів з великим відривом. Слідом за ним розташувалися росіянин Денис Черишев (4 голи), бельгієць Ромелу Лукаку (4), лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду (4), а також французи Антуан Грізманн (4) і Кіліан Мбаппе (4).
Як повідомляв УНІАН, збірна Франції виграла ЧС-2018, перемігши у фіналі Хорватію.
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