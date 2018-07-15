Форвард збірної Англії Кейн виграв "Золоту бутсу" ЧС-2018

Забивши на турнірі 6 голів, англієць випередив конкурентів.

Нападник збірної Англії Харрі Кейн став найкращим бомбардиром чемпіонату світу-2018 з футболу. В активі 24-річного футболіста 6 забитих м'ячів, при цьому 3 з них форвард провів з пенальті.

Кейн виграв суперечку бомбардирів з великим відривом. Слідом за ним розташувалися росіянин Денис Черишев (4 голи), бельгієць Ромелу Лукаку (4), лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду (4), а також французи Антуан Грізманн (4) і Кіліан Мбаппе (4).

Як повідомляв УНІАН, збірна Франції виграла ЧС-2018, перемігши у фіналі Хорватію.