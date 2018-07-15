Хавбек збірної Хорватії Модріч визнаний найкращим гравцем ЧС-2018

У фіналі хорвати поступилися французам.

Півзахисник збірної Хорватії Лука Модріч визнаний найкращим гравцем чемпіонату світу-2018, ставши володарем "Золотого м'яча" турніру, повідомляє прес-служба ФІФА. Срібний м'яч дістався півзахиснику збірної Бельгії Едену Азару, а бронзовий - нападнику збірної Франції Антуану Грізманну. Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе визнаний найкращим молодим гравцем турніру. Нагадаємо, у фінальному матчі ЧС-2018 збірна Франції обіграла команду Хорватії з рахунком 4:2.

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