Хавбек збірної Хорватії Модріч визнаний найкращим гравцем ЧС-2018
20:36, 15 липня 2018Футбол
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У фіналі хорвати поступилися французам.
Лука Модріч / REUTERS
Півзахисник збірної Хорватії Лука Модріч визнаний найкращим гравцем чемпіонату світу-2018, ставши володарем "Золотого м'яча" турніру, повідомляє прес-служба ФІФА.
Срібний м'яч дістався півзахиснику збірної Бельгії Едену Азару, а бронзовий - нападнику збірної Франції Антуану Грізманну.
Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе визнаний найкращим молодим гравцем турніру.
Нагадаємо, у фінальному матчі ЧС-2018 збірна Франції обіграла команду Хорватії з рахунком 4:2.
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