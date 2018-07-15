Вест Хем українця Ярмоленка оголосив про рекордний трансфер

15:23, 15 липня 2018
Футбол
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Феліпе Андерсон / Прес-служба "Вест Хема"

Бразильський хавбек «Лаціо» Феліпе Андерсон став гравцем «Молотобійців» (прізвисько "Вест Хема"). Про це повідомляє офіційний твіттер клубу.

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25-річний півзахисник підписав контракт на чотири роки.

Клубна прес-служба повідомляє, що перехід Феліпе Андерсона став рекордним за вартістю в історії "Вест Хема". Але сума не повідомляється.

При цьому, як повідомляє авторитетний SkySports, трансфер Андерсона обійшовся «Вест Хему» у 42 мільйони фунтів.

У минулому сезоні в італійській Серії А Феліпе Андерсон провів за "Лаціо" 21 матч, забив 4 голи і віддав 7 гольових передач.

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко перейшов з дортмундської "Боруссії" у "Вест Хем" за 23 мільйони євро, також підписавши 4-річний контракт.

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Теги: #Вест Хем