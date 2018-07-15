Вест Хем українця Ярмоленка оголосив про рекордний трансфер

Лондонці придбали бразильця Феліпе Андерсона.

Лодонский "Вест Хем", який підписав цього тижня гравця збірної України Андрія Ярмоленка, здійснив ще одну велику покупку.

Бразильський хавбек «Лаціо» Феліпе Андерсон став гравцем «Молотобійців» (прізвисько "Вест Хема"). Про це повідомляє офіційний твіттер клубу.

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25-річний півзахисник підписав контракт на чотири роки.

Клубна прес-служба повідомляє, що перехід Феліпе Андерсона став рекордним за вартістю в історії "Вест Хема". Але сума не повідомляється.

При цьому, як повідомляє авторитетний SkySports, трансфер Андерсона обійшовся «Вест Хему» у 42 мільйони фунтів.

У минулому сезоні в італійській Серії А Феліпе Андерсон провів за "Лаціо" 21 матч, забив 4 голи і віддав 7 гольових передач.

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко перейшов з дортмундської "Боруссії" у "Вест Хем" за 23 мільйони євро, також підписавши 4-річний контракт.