Динамо і Шахтар отримають від ФІФА майже 1 млн євро на двох за підсумками ЧС-2018
Київське Динамо і донецький Шахтар на двох отримають майже 900 тисяч євро від ФІФА в якості компенсації за футболістів, які виступають на ЧС-2018 за програмою FIFA World Cup Benefits Program.
Згідно цієї програми, клуби отримують 7 236 євро в день за кожного залученого гравця на мундіалі. Виходячи з цього, агентство Tonka Communications, що спеціалізується на маркетингу даних, підрахувало прибуток клубів.
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Крім того, є пункт, який передбачає, що якщо гравець змінив свій клуб один або кілька разів з 2016 року, попередній клуб отримає третину платежу, повідомляє zbirna.com.
Таким чином, за своїх нинішніх і колишніх гравців, що грають на ЧС-2018, не залежно від того, вони виходили на поле чи ні, Динамо отримає 541 тисячу євро, а Шахтар – 365,5 тисяч євро.
Найбільше від ФІФА отримає англійський Манчестер Сіті, який за 16 гравців заробить 4,4 млн євро.
Топ-10 клубів по заробітках на ЧС-2018 виглядає наступним чином:
1. Манчестер Сіті – € 4 417 500
2. Реал Мадрид – € 4 316 800
3. Челсі – € 3,964,600
4. Тоттенхем – € 3,843,100
5. Барселона – € 3,658,900
6. ПСЖ – € 3,610,100
7. Манчестер Юнайтед – € 3,348,800
8. Монако – 3 002 900 євро
9. Атлетіко Мадрид – € 2,671,900
10. Ювентус – € 2,489,500