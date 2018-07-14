Київське "Динамо" перемогло чеську "Вікторію" в останньому матчі літнього міжсезоння

Гра завершилася з рахунком 2:0.

У заключному контрольному матчі на австрійському тренувальному зборі київське «Динамо» зустрілося з діючим чемпіоном Чехії, плзеньською «Вікторією».

Матч завершився з рахунком 2:0 на користь української команди, повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

У стартові хвилини гри на полі було багато боротьби і дуже мало гольових моментів. Трохи більше у першому таймі атакували чехи. Вони мали хороший момент в середині тайму, коли Проказка бив з близької відстані після прострілу з кутового, але м’яч, зрикошетивши від захисника, вилетів за межі поля. Наприкінці тайму Лімберськи випередив двох захисників після пасу з глибини та встигнув завдати удару по воротах у ближній верхній кут – надійно у цьому епізоді зіграв Бойко.

Динамівці відповіли невлучним ударом Шепелєва та доволі перспективним штрафним, який виконав Циганков, проте після навісу Віктора першим на м’ячі був голкіпер «Вікторії». Найнебезпечнішим був удар Буяльського наприкінці тайму: Віталій підхопив м’яч після навісу з флангу, який не знайшов адресата, та потужно пробив, але Козачік врятував свою команду.

Буяльський домігся свого вже після перерви. На 62-й хвилині він вискочив на ворота чехів після пасу Калитвинцева. Не зближуючись з воротарем Віталій з лінії штрафного відправив м’яч точно в кут воріт!

Буквально за кілька хвилин вже сам Калитивницев міг відзначитися голом після пасу з глибини, але програв дуель голкіперу.

Чехи намагалися йти вперед великими силами, аби відігратися, але не створювали особливої загрози воротам «Динамо», натомість «біло-сині» раз-по-раз розрізали оборону суперника стрімкими атаками. Черговий небезпечний контр випад розпочав гармаш, розігнав Сидорчук, а завершував Бєсєдін після прострілу Смирного, проте не влучив у ворота.

Втім, на 89-й хвилині динамівці все ж забили другий м’яч. Шапаренко віддав пас на Бєсєдіна, Артем в дотик головою переправив на Смирного і той чудовим ударом приблизно з лінії штрафного відправив м'яч у сітку.

«Динамо» завершило збір на позитивній ноті. Після матчу команда Олександра Хацкевича повертається до Києва, де продовжить підготовку до нового сезону, зокрема до матчу за Суперкубок України, який відбудеться в Одесі 21 липня.

Товариський матч «Динамо» - «Вікторія Пльзень» - 2:0 (0:0)

14.07.2018. Швац. «Зільберштадт-Арена»

«Динамо»: Бойко, Кендзьора, Бурда, Кадар, Морозюк (Шабанов, 66), Че Че (Гармаш, 78), Буяльський (Сидорчук, 71), Калитвинцев (Шапаренко, 66), Циганков (Смирний, 79), Шепелєв (Андрієвський, 66), Бєсєдін.

Голи: Буяльський (62), Смирний (89)