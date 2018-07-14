Збірна Бельгії виграла в Англії матч за 3-е місце ЧС-2018

Гра завершилася з рахунком 2:0.

На чемпіонаті світу з фуболу завершився матч за 3-е місце, в якому збірна Бельгії обіграла команду Англії.

Гра завершилася з рахунком 2:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Доля матчу була вирішена в епізодах на самому початку і саме наприкінці гри.

На 4-й хвилині Томас Мейнер замкнув ударом ногою флангову передачу і відкрив рахунок. А на 82-й хвилині Еден Азар підхопив м'яч на лінії штрафного, пройшов углиб до воріт англійців і вдарив повз воротаря Пікфорда, але точно в сітку воріт - 2:0.

Таким чином, збірна Бельгії домоглася свого найбільшого досягнення в історії ЧС - третє місце.

У неділю у фіналі ЧС-2018 зіграють команди Франції та Хорватії.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу-2018 з футболу проходить з 14 червня по 15 липня.