Хорватський футболіст Віда не буде покараний за друге відео з привітанням "Слава Україні!"

Гравець вибачився за свої слова, а також пояснив, чому записав відеозвернення.

Хорватський захисник Домагой Віда не буде покараний за друге відео, де він вигукує "Слава Україні!"

Після перемоги збірної Хорватії над збірною Росії у чвертьфіналі Чемпіонаті світу 2018, колишні гравці київського "Динамо" Домагой Віда та Огнєн Вукоєвіч записали відеозвернення, де заявили, що це "перемога для "Динамо" та України", а також використали вітання "Слава Україні!", нагадує 24 канал.

Після цього ФІФА винесло попередження Віді, а Вукоєвіча виключили з тренерського штабу збірної Хорватії. Згодом же ФІФА все-таки оштрафувало Вукоєвіча "за неспортивну поведінку".

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Однак згодом виявилося, що Віда записав ще одне відео, де теж звертається до всіх привітанням "Слава Україні!". ФІФА вирішило теж розглянути й цей епізод. Цього разу футболісту загрожувала дискваліфікація. Згодом він вибачився за ці слова, а також пояснив, чому записав відповідні відеозвернення.

Зважаючи на це, ФІФА вирішило не дискваліфіковувати гравця. Як повідомив журналіст BBC Річард Конвей, друге відео було записано ще до того, як почалося розслідування про перше відео. Відтак у діях хорватського гравця не було злого умислу.