Тренер "Шахтаря" Фонсека: склад команди на Суперкубок визначив на 70 відсотків

Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека підбив підсумки літніх зборів

Наставник чемпіона України донецького "Шахтаря" португальський фахівець Паулу Фонсека підбив підсумки літніх зборів і поділився своїми очікуваннями від першого офіційного матчу нового сезону.

- Збори пройшли найкращим чином. У нас були відмінні умови. Футболісти прекрасно себе показали, працювали з повною самовіддачею, а контрольні матчі з якісними суперниками продемонстрували, що ми будуємо амбітну й сильну команду. Я задоволений. У нас кілька новачків, і процес їх адаптації на сьогодні проходить чудово, - зазначив Фонсека в інтерв'ю офіційному сайту донецького клубу.

Про малюнок гри команди:

– По закінченні сезону клуб залишили ключові виконавці. Пішов Даріо Срна – капітан і футболіст з чудовими якостями. Факундо Феррейра в попередні два роки показав себе просто фантастично. Те ж можу сказати про Бернарда і Фреда, які були вкрай важливими для нас гравцями. Разом з тим прийшли нові хлопці. Деякі ще дуже молоді, але я повинен визнати: товариські матчі продемонстрували, що їх адаптація йде досить швидко, що мене з позитивної сторони дивує. Звичайно, ми не можемо занадто багато вимагати від них з самого початку, але вони звикають до нашого стилю, ідей та ігрової філософії. Все це робить мене оптимістичним. Думаю, до Суперкубку команда буде готова.

Про пік форми:

– Ми працюємо, думаючи про майбутнє, але в першу чергу – про наступний матч. Тому я завжди сподіваюся, що кожен майбутній поєдинок і буде нашим піком форми. Ми дуже вимогливі. Для нас недостатньо тільки вигравати. Важливо при цьому домінувати і доводити, що ми – переможці. У даний момент ще не вистачає Тайсона, відновлюється Кайоде, ми на кілька місяців втратили Малишева. І в той же час мене з позитивної сторони вразили новачки. Я в «Шахтарі» вже третій рік. Більшість хлопців прекрасно знають і закріпили мої ідеї, тому наше завдання – полегшена. В товариських матчах демонструємо явну філософію нашої гри. Сподіваюся, що пік форми буде абсолютно у всіх наших поєдинках.

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Про схему 4-2-3-1:

– Про зміну тактичної схеми ми зараз не думаємо хоча б тому, що існуюча приносить успіх. Але потрібно розуміти: новачки привнесуть в команду свіжий струмінь. Ми ж намагаємося інтегрувати їх в свою систему і поліпшити її. До речі, питання тактичної схеми досить суб'єктивне, оскільки протягом матчу ми все одно трансформуємося. Гра дуже динамічна, хлопці мають певний взаємозв'язок у різних зонах. Ми починаємо третій сезон в «Шахтарі», маючи вже відпрацьовану модель, в яку вірять наші футболісти. Потрібно продовжувати в тому ж дусі і лише додавати в деяких аспектах, пов'язаних у тому числі і з характеристиками тих виконавців, що приєдналися до нас. І думаю, нам вдасться піднятися на рівень вище.

Про молодих бразильців, які, ймовірно, входять у число кращих в своїй країні:

– Коли підписуються такі контракти, клуб думає не лише про сьогодення, а ще й про майбутнє. Трансферна політика «Шахтаря» приносить успіх – це незаперечний факт. Зверніть увагу на збірну Бразилії: скільки там футболістів, які були тут раніше або перебувають тут зараз? «Шахтар» створив відмінний ринок для продажу гравців в європейські клуби-гранди, працює над тим, щоб аналізувати та інтегрувати їх у свою філософію. Бразильці приїхали саме завдяки такій політиці клубу. Ми думаємо і про сьогодення: ці хлопці знадобляться «Шахтарю» і зараз. Але насамперед вони для майбутнього – їм по 18-19 років, і вони принесуть великий внесок. Рішення продумані. Впевнений, новачки зможуть адаптуватися до нашого стилю. Фернандо, Маркіньос, Додо – у них досить сильна конкуренція. Необхідно дати їм час і зрозуміти, що вони прийшли з зовсім інших реалій та іншого футболу. Всім попереднім бразильцям теж потрібен був час, вони не вибухнули в перші ж місяці, а деяким навіть знадобилися роки. Але рано чи пізно ці гравці приносили успіх. Саме так ми підписуємо контракти. У Фернандо, Маркиньоса, Майкона і Додо чудові якості. Думаю, вони досить швидко адаптуються і будуть важливими елементами команди.

Про українців Тотовицького, Болбата і Данченко:

– Вони залишаться в нашій заявці. Данченко ми знали і раніше, а в минулому сезоні він отримав необхідний досвід і зараз показує себе на чудовому рівні. Наш атакуючий футбол. Вважаю, що в атаці Данченко може бути дуже важливою ланкою, незважаючи на те, що і у нього є конкуренція – Бутко і Додо. Болбат також має певний досвід. Сергій був адаптований до іншого стилю, але він розумний і багато працює, намагається зрозуміти наш стиль, працює над позиціонуванням. До того ж його характеристики трохи відрізняються: Болбат – більш вертикальний гравець, який також здатний зайняти важливе місце в команді. У Тотовицького відмінні технічні якості, він дуже мобільний і сильний фізично.

Про процес комплектації складу:

– Зараз ми не передбачаємо жодних нових входять трансферів, але ці двері завжди відчинені, і, можливо, хтось поповнить наш склад. Проте в даний момент ми про це не думаємо. Навпаки, двох-трьох хлопців нам доведеться відпустити – дуже багато гравців. Команда збалансована і амбітна. На кожній позиції є хороша конкуренція. Правий захисник: Данченко, Бутко і Додо. У нас чотири центральних захисники, дають нам абсолютну гарантію безпеки. Вони рівні – кожен з них може грати. Зліва Ісмаїлі, вкрай важливий елемент нашої команди. Також у нас є Матвієнко, здатний діяти на позиціях лівого та центрального захисника. У центрі рівень футболістів також збалансований: Степаненко, Майкон, Алан Патрік... Пихаленок – дуже молодий, йому ще є куди рости. В атаці у нас багато хлопців. Їм потрібно зрозуміти: вони повинні бути продуктивними. Якщо вони не будуть показувати те, чого ми хочемо, у нас завжди є наступний, хто зможе гідно замінити. Конкуренція і баланс змусить багатьох зрости.

Про склад на матч за Суперкубок:

– Приблизно на 70 вже визначений. Деякі начерки вже є. Більш-менш уявляю собі стартовий склад, але до того часу багато чого може змінитися. Все залежить від того, як гравці показують себе на тренуваннях.