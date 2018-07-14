"Челсі" оголосив про призначення нового головного тренера

Командою з Лондона буде керувати італійський фахівець Мауріціо Саррі.

Мауріціо Саррі став новим головним тренером команди англійської футбольної Прем'єр-ліги «Челсі» з Лондона.

Він перебирається на домашню арену команди «Стемфорд Брідж» слідом за успішним трирічним перебуванням біля керма італійського «Наполі», повідомляє офіційний сайт клубу.

За цей час 59-річний італієць відродив команду і повернув її в Лігу Чемпіонів, прищеплюючи їй при цьому агресивний, атакуючий стиль футболу.

За три роки під керівництвом Саррі «Наполі» двічі фінішував другим у Серії А, в тому числі і в минулому сезоні, коли вони набрали максимальну для другого місця кількість очок, і одного разу — на третьому. У 2017-му році він був названий Кращим тренером року в Серії А.

Саррі, який підписав 3-річний контракт з «Челсі», сказав в інтерв'ю: «Я щасливий перейти в «Челсі» і працювати в АПЛ. Це новий і вкрай захоплюючий етап моєї кар'єри».

«Я з нетерпінням чекаю, коли зустрінуся зі своїми новими підопічними і приступлю до роботи в понеділок, щоб незабаром відправитися з командою в Австралії, де я буду вже ближче пізнавати хлопців і відпрацьовувати тактику в матчах».

«Сподіваюся, ми зможемо порадувати наших уболівальників красивим футболом і в кінці наступного сезону будемо боротися за трофеї, які цей клуб заслуговує».

Директор клубу Марина Грановська додала: «Ми раді вітати Мауріціо і сподіваємося, що він прищепить «Челсі» свою футбольну філософію».

««Наполі» під керівництвом Мауріціо демонстрував самий захоплюючий футбол серед європейських клубів, їх атакуючі дії вражали своєю стрімкістю і креативністю, а тренерські методи дозволили гравцям значно додати у професійному плані».

«У нього багатий досвід роботи у Серії A і виступів в Лізі Чемпіонів, і ми знаємо, що він дуже радий можливості спробувати себе в АПЛ».

Крім значно покращених результатів та фізичних показників команди час Саррі в «Наполі» запам'ятається ще й якістю футболу. Саме завдяки грі його команди в ужиток увійшов термін «саррибол», і тренер заслужив похвали за вміння перекроювати склад і залучати молодих обдарованих футболістів, видаючи при цьому результат.