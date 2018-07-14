"Шахтар" U-19 очолив колишній тренер "Барселони"

ФК «Шахтар» підписав контракт на два роки з іспанським тренером Андресом Карраско.

Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк) підписав контракт на два роки з іспанським тренером Андресом Карраско.

У новому сезоні перед іспанським фахівцем і «Шахтарем» U19 стоять амбітні цілі в Юнацькій лізі УЄФА та чемпіонаті України, повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

– Дуже радий очолити команду Академії «Шахтаря», одного з кращих футбольних клубів Європи. Для мене це величезний крок вперед, – говорить Андрес Карраско. – Я багато років провів в системі «Барселони», працював головним тренером, координатором декількох вікових груп, відповідав за розробку методології та програм занять. Тепер постараюся передати свої знання і досвід нової команди і всієї Академії. Головне завдання на сезон з «Шахтарем» U19 – посісти найвищу позицію в чемпіонаті України, а також добре виступити і далеко просунутися в Юнацькій лізі УЄФА, тому що цей турнір є чудовою мотивацією для хлопців. Можу сказати, що як гравці, так і тренерський склад будуть викладатися по максимуму, щоб «гірники» провели сезон як можна краще.

Андрес Карраско народився 4 березня 1978 року. Протягом 12 років працював головним тренером команд різних вікових категорій в академії «Барселони» і очолював методологічний департамент «Ла Масії».