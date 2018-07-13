"Шахтар" запропонував уболівальникам полетіти з командою на матч за Суперкубок України

Переможець виграє переліт в клубному літаку на матч в Одесі, а також два квитки на матч.

21 липня в Одесі «Шахтар» зустрінеться з «Динамо» в поєдинку за Суперкубок України.

Перед цим матчем-відкриттям сезону 2018/19 ФК «Шахтар» оголосив про унікальну можливість полетіти на гру разом з командою, на офіційному сайті клубу.

Усі вболівальники, які придбали або придбають абонементи сезону-2018/19 на матчі «Шахтаря» до 19:00 18 липня включно, стануть учасниками розіграшу головного призу.

Переможець виграє переліт в клубному літаку на матч в Одесі, а також два квитка (обидва вболівальника повинні бути власниками абонементів на сезон 2018/19) на матч «Шахтар» – «Динамо». Підсумки будуть оголошені 18 липня в 20:00. Виліт в Одесу – 20 липня.

Придбати абонемент на домашні матчі «гірників» в Харкові можна в касах ОСК «Металіст» або онлайн на офіційному сайті клубу.