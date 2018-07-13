Україна готується приймати ЧЄ з міні-футболу - призначила нового тренера збірної

Микола Костенко став тренером національної збірної, його помічником-консультантом призначений Євген Варениця.

Федерація міні футболу України затвердила Миколу Костенка головним тренером збірної команди України з міні-футболу.

Помічником-консультантом призначений Євген Варениця, повідомляє Sport.ua.

Зараз формується збірна України, якій належить виступити на домашньому чемпіонаті Європи.

Турнір з міні-футболу пройде з 12 по 18 серпня 2018 року в Гідропарку в «Місті спорту». У змаганнях візьмуть участь 20 збірних команд.

Україна, як господарка турніру, безпосередньо потрапила в групу А з першого кошика. У рамках групового етапу змагань збірній України належить зустрітися з Чорногорією, Словаччиною, Італією та Бельгією.

Група А: Україна, Чорногорія, Словаччина, Італія, Бельгія.

Група В: Румунія, Іспанія, Англія, Ізраїль, Австрія.

Група С: Боснія і Герцеговина, Казахстан, Болгарія, Ірландія, Албанія.

Група D: Чехія, Угорщина, Сербія, Туреччина, Азербайджан.

Ігри в міні-футбольних поєдинках проходять на зменшеному полі за правилами, дуже подібним з правилами великого футболу. З кожної сторони на полі знаходяться за п'ять польових гравців і воротар.