Україна готується приймати ЧЄ з міні-футболу - призначила нового тренера збірної
Федерація міні футболу України затвердила Миколу Костенка головним тренером збірної команди України з міні-футболу.
Помічником-консультантом призначений Євген Варениця, повідомляє Sport.ua.
Зараз формується збірна України, якій належить виступити на домашньому чемпіонаті Європи.
Турнір з міні-футболу пройде з 12 по 18 серпня 2018 року в Гідропарку в «Місті спорту». У змаганнях візьмуть участь 20 збірних команд.
Україна, як господарка турніру, безпосередньо потрапила в групу А з першого кошика. У рамках групового етапу змагань збірній України належить зустрітися з Чорногорією, Словаччиною, Італією та Бельгією.
Група А: Україна, Чорногорія, Словаччина, Італія, Бельгія.
Група В: Румунія, Іспанія, Англія, Ізраїль, Австрія.
Група С: Боснія і Герцеговина, Казахстан, Болгарія, Ірландія, Албанія.
Група D: Чехія, Угорщина, Сербія, Туреччина, Азербайджан.
Ігри в міні-футбольних поєдинках проходять на зменшеному полі за правилами, дуже подібним з правилами великого футболу. З кожної сторони на полі знаходяться за п'ять польових гравців і воротар.