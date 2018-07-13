Новачкові УПЛ "Десні" дозволили проводити домашні матчі в Чернігові

Вже в першому турі "Десна" прийме на своєму полі чемпіона України донецький "Шахтар".

Чернігівська "Десна" розпочне сезон в українській футбольній Прем'єр-лізі на совїй домашній арені. Раніше повідомлялося про можливість переносу перших домашніх матчів чернігівської команди в Київ на стадіон "Оболонь-Арена", інформує Динамоманія. Причиною такого ймовірного кроку могла бути неготовність домашнього стадіону "Десни" до вимог УПЛ. "Шановні вболівальники! Офіційно повідомляємо, що матч першого туру УПЛ "Десна" - "Шахтар" відбудеться 25 липня о 17:00 на стадіоні імені Гагаріна в Чернігові! Чекаємо на вашу підтримку!", – зазначається на офіційній сторінці ФК "Десна" у Facebook. Таким чином, чернігівські вболівальники мають унікальну можливість розпочати новий сезон переглядом поєдинку своєї улюбленої команди з чемпіоном України. Гра відбудеться в середу, 25 липня. Початок - о 19.00.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter