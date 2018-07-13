Новачкові УПЛ "Десні" дозволили проводити домашні матчі в Чернігові

13:10, 13 липня 2018
Футбол
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"Десна" прийме "Шахтар" в Чернігові / footboom.com

Раніше повідомлялося про можливість переносу перших домашніх матчів чернігівської команди в Київ на стадіон "Оболонь-Арена", інформує Динамоманія.

Причиною такого ймовірного кроку могла бути неготовність домашнього стадіону "Десни" до вимог УПЛ. 

"Шановні вболівальники! Офіційно повідомляємо, що матч першого туру УПЛ "Десна" - "Шахтар" відбудеться 25 липня о 17:00 на стадіоні імені Гагаріна в Чернігові! Чекаємо на вашу підтримку!", – зазначається на офіційній сторінці ФК "Десна" у Facebook.

Таким чином, чернігівські вболівальники мають унікальну можливість розпочати новий сезон переглядом поєдинку своєї улюбленої команди з чемпіоном України.

Гра відбудеться в середу, 25 липня. Початок - о 19.00.

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Теги: #Десна Чернігів#УПЛ-2018/19