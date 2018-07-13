Десять хлопчиків з Маріуполя відібрали в Академію ФК "Шахтар"

Хлопці 2005 і 2006 років народження отримали шанс проявити себе в кращому клубі країни.

12 липня у Маріуполі на стадіоні імені В. С. Бойко відбувся третій дитячий турнір Talent Day

Shakhtar Social став ініціатором проведення третього Talent Day, де географія турніру не обмежилася Маріуполем і Донецькою областю: показати свій футбольний талант приїхали хлопці з Одеси, Харкова, Києва, Дніпра, Сум, Львова, Луцька і Трускавця, повідомляє офіційний сайт ФК "Шахтар".

Всього в заході взяли участь 96 дітей.

Хлопці 2005 і 2006 року народження традиційно були розподілені на 6 груп по 16 осіб і проводили матчі в форматі 4 на 4. У кожній грі у залежності від результату і забитих м'ячів арбітри нараховували їм бали. Переможцями за набраними очками стали: Володимир Гречишников, Руслан Бойко, Ярослав Іщенко, Денис Міхєєв і Руслан Фесенко. Всі вони отримали призи від клубу.

Однак у першу чергу Talent Day – відмінна можливість звернути на себе увагу скаутів та отримати запрошення в Академію «оранжево-чорних». Процес відбору грунтується не тільки на кількості балів, але і на продемонстрованих кожною дитиною якостях.

– Організація, як завжди, на вищому рівні, дуже багато талановитих дітей, – ділиться враженнями тренер-селекціонер Академії ФК «Шахтар» Ярослав Скидан. – Ми відібрали хлопчиків 9-10: спілкувався з ними і батьками, будемо запрошувати їх на перегляд. Деякі зараз вирушили додому збирати речі, а вже 15 липня – до нас у Щасливе. Охопити селекційним відділом всю Україну не так просто, і подібні заходи допомагають це зробити. Талановиті діти є скрізь. Ми хочемо, щоб вони приїжджали до нас в Академію.

Shakhtar Social – некомерційний фонд, створений ФК «Шахтар» для реалізації соціальних проектів та розвитку масового дитячого футболу в Україні. Його завдання – популяризувати здоровий спосіб життя, формувати правильні цінності і створювати рівні можливості для всіх, хто любить футбол і займається ним.

Це вже третій аналогічний турніру. У червні пройшли Shakhtar Talent Day у Харкові та Львові.