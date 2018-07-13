Англійський "Челсі" звільнив тренера без виплати компенсації

Італійський фахівець Антоніо Конте має намір судитися з клубом.

Італійському тренеру Антоніо Конте відмовили у виплаті компенсації у англійському "Челсі" з Лондона.

На клуб чекають судові розбірки з головним тренером, повідомляє SportArena з посиланням на Sky Sport Italia.

Італійське видання також уточнює, що звільнили Конте без виплати компенсації в розмірі 11 мільйонів фунтів. Вона була прописана в його контракті в разі розриву договору з боку клубу.

Італієць не має наміру миритися з цією ситуацією і вже попросив своїх юристів вивчити це питання.

У Конте були розбіжності з керівництвом щодо ролі тренера в трансферних питаннях, оскільки "Сині" хотіли займатися цим з мінімальним втручанням спеціаліста. Також у нього були непрості відносини з рядом футболістів команди.

Антоніо прийшов у Челсі влітку 2016 року, після роботи у збірній Італії. В перший же сезон йому вдалося виграти чемпіонат Англії. У другий рік роботи італійця "Сині" фінішували на 5-му місці, в зоні Ліги Європи, а також виграли Кубок Англії.

Найближчим часом лондонців очолить екс-тренер Наполі Мауріціо Саррі. Разом з ним команду поповнить півзахисник Жоржиньо.