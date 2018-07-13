Аргентинський арбітр Пітана призначений на фінал ЧС-2018

У вирішальному матчі Мундіалю зійдуться збірні Франції та Хорватії.

Аргентинський суддя Нестор Пітана призначений на фінальний матч ЧС-2018 між збірними Франції та Хорватії.

Допомагати Пітані будуть його співвітчизники Ернан Майдану і Хуан Белатті, повідомляє Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА).

Резервним суддею буде Бьорн Куйперс, а резервним асистентом – Ервін Зейнстра, обидва з Нідерландів.

Цей матч стане для Пітани п'ятим на турнірі. 43-річний арбітр вперше в кар'єрі буде працювати на фінальному матчі чемпіонату світу. Раніше на цьому турнірі він обслуговував матч-відкриття Росія - Саудівська Аравія, і матч Мексика - Швеція на груповому етапі, гру 1/8 фіналу Хорватія - Данія і матч чвертьфіналу Уругвай - Франція. Тобто, для обох фіналістів ЧС арбітра можна назвати "щасливим".

Як повідомляв УНІАН, фінал чемпіонату світу відбудеться 15 липня і розпочнеться о 18.00 за Києвом.