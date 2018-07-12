"Шахтар" завершив австрійський збір безгольовою нічиєю з турецьким "Бешикташем"
20:37, 12 липня 2018Футбол
80 0
Підготовку до сезону команда продовжить в Києві.
"Шахтар" зіграв внічию з турецьким "Бешикташем" / shakhtar.com
В австрійському Фельдені завершився останній контрольний матч донецького "Шахтаря" на міжсезонному зборі, в якому суперником гірників був турецький "Бешикташ".
Гра завершилася з рахунком 0:0, повідомляє офіційний сайт гірників.
Гірники мали помітну ігрову і територіальну перевагу, але реалізувати її в гол так і не зуміли.
Команда завершить підготовку до сезону серією тренувань в Києві.
Як повідомляв УНІАН, 21 липня в Одесі відбудеться матч-відкриття нового сезону 2018/19, в якому Суперкубок України розіграють "Шахтар" і київське "Динамо".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter