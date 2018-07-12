"Шахтар" завершив австрійський збір безгольовою нічиєю з турецьким "Бешикташем"

Підготовку до сезону команда продовжить в Києві.

В австрійському Фельдені завершився останній контрольний матч донецького "Шахтаря" на міжсезонному зборі, в якому суперником гірників був турецький "Бешикташ".

Гра завершилася з рахунком 0:0, повідомляє офіційний сайт гірників.

Гірники мали помітну ігрову і територіальну перевагу, але реалізувати її в гол так і не зуміли.

Команда завершить підготовку до сезону серією тренувань в Києві.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня в Одесі відбудеться матч-відкриття нового сезону 2018/19, в якому Суперкубок України розіграють "Шахтар" і київське "Динамо".