На ЧС-2018 не зафіксовано жодної позитивної допінг-проби

ФІФА сьогодні оприлюднила результати програми антидопінгового тестування, проведеного в рамках Чемпіонату світу з футболу 2018 року

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) сьогодні оприлюднила результати програми антидопінгового тестування, проведеного в рамках Чемпіонату світу з футболу 2018 року

Оскільки турнір підходить до кінця, ФІФА може сьогодні оголосити, що досі аналіз всіх допінг-тестів, проведених до і під час змагань, дав негативні результати, повідомляє прес-служба ФІФА.

Програма тестування на місці, в цьому році була найбільшою з тих, що коли-небудь проводилися на чемпіонаті світу з футболу.

Як тільки стали відомі всі команди, які кваліфікувалися у фінальну частину турніру, FIFA розробила план розподілу тестів (TDP) на основі аналізу ризиків допінгу для футболу. TDP був розділений і узгоджений зі Світовим антидопінговим агентством (WADA) і складався з динамічної, заснованої на розвідці програми тестування. FIFA створила попередній тестовий пул з більш ніж 1500 гравців, які були потенційними учасниками Чемпіонату світу.

На додаток до випробувань, безпосередньо проведених ФІФА, до кожної національної антидопінгової організації і відповідним конфедераціям звернулися з проханням звернутися за допомогою до тестування спортсменів напередодні турніру. Це тісна співпраця з іншими агентствами з тестування дозволило значно збільшити кількість тестів для беруть участь гравців. Регулярні тести доповнювалися використанням FIFA програми біологічного паспорта спортсмена в системі WADA «ADAMS», у відповідності з якою всі результати випробувань, у тому числі з конфедерації і НАДА, зібрані на основних міжнародних футбольних заходах, а також національні змагання, збираються в карту атлета в ADAMS, який містить гематологічний модуль (через кров) і стероїдний модуль (через сечу). Група управління паспортами спортсменів FIFA, що складається з незалежних експертів, розглядає дані гравців для виявлення потенційних відхилень, які можуть вказувати на зловживання наркотиками, що підвищують ефективність. Це застосовно до всіх що беруть участь гравців на чемпіонаті світу ФІФА.

З січня 2018 року було проведено в загальній складності 2037 тестів ФІФА, НАДА і конфедерацій Це продукувало 3985 зразків (1,928 сечі, 1,031 цільної крові, 1,026 сироватки) 2776 зразків були зібрані безпосередньо ФІФА в прихованих контролях до змагання і 626 під час цього (включаючи 108 зібраних у невідповідності) В середньому кожен гравець з решти чотирьох команд був протестований 4,41 рази з січня, причому деякі з них тестувалися вісім разів