Тренер збірної Росії Черчесов: Шевченко допоміг нам порадою перед грою з Саудівською Аравією

Наставник збірної України підказав тренеру команди РФ як краще зіграти в матчі-відкритті ЧС-2018.

Головний тренер збірної Росії з футболу Станіслав Черчесов розповів про те, що наставник української національної команди Андрій Шевченко допоміг йому порадами перед матчем ЧС-2018.

Збірна України напередодні чемпіонату світу зустрічалася з командою Саудівської Аравії, нагадує "Спорт-Експрес".

- Хотів би подякувати Андрію Шевченку, який допоміг нам порадою. Збірна України грала товариський матч із Саудівською Аравією, я потім зателефонував, і він розповів мені деякі нюанси дій аравійців, які нам дуже знадобились при підготовці до матчу, - зазначив Черчесов.

Як повідомляв УНІАН, у матчі-відкритті ЧС-2018 збірна Росії розгромила команду Саудівської Аравії з рахунком 5:0.

Чемпіонат світу проходить з 14 червня по 15 липня.