Хорватські пожежники виявили високий професіоналізм, перервавши перегляд серії пенальті на ЧС

Інцидент трапився під час гри Росія - Хорватія.

Хорватські пожежники виявили високий професіоналізм, негайно припинивши перегляд футбольного матчу ЧС-2018 у вирішальний моменг - у серії пенальті - за сигналом тривоги.

Незважаючи на вирішальний момент гри 1/4 фіналу Росія-Хорватія - у той момент йшла серія пенальті - дев'ять з десяти пожежних, зображених на відео, миттєво зірвалися зі своїх місць за сигналом тривоги і поспішили виконати свій обов'язок, повідомляє Трибуна.

У підсумку, вони не побачили переможний удар Івана Ракітіча і не відчули переможні емоції саме в той момент - разом зі всіх країною, але чесно і професійно виконали свій обов'язок.