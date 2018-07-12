Футболки Роналду збагачують "Ювентус" кожну хвилину

У клубі планую заробити не менше 100 млн. євро.

Італійський "Ювентус" вже почав отримувати відчутну вигоду від переходу Кріштіану Роналду в клуб з іспанського "Реала" (Мадрид).

На даний момент основним заробітком є продаж футболок, які в середньому купують раз на хвилину, повідомляє Tutto Juve.

Виходячи із статистики продажів футболок з ім'ям Роналду раніше, в клубі прийшли до висновку, що реалізація 1 мільйона футболок - цілком досяжна мета найближчим часом. А з урахуванням того, що средяя вартість однієї футболки дорівнює 100 євро, то в "Ювентусі" розраховують заробити не менше 100 млн. євро.

Як повідомляв УНІАН, Роналду офіційно перейшов в "Ювентус" два дні тому, 10 липня. Трансферна вартість гравця склала якраз 100 млн. євро. Ще 12 млн. "Ювентус" виплатить в якості супутніх платежів та платежів солідарності", передбачених регламентом ФІФА.