Фінал ЧС-2018 з футболу Франція - Хорватія: Давид проти Голіафа

У вирішальному матчі турніру зіграють світовий гранд і сенсаційна "темна конячка".

У вівторок і середу відбулися півфінальні поєдинки чемпіонату світу з футболу-2018.

10 липня збірна Франції здобула мінімальну перемогу над Бельгією - 1:0 і стала першим фіналістом турніру. А за добу команда Хорватії героїчно здолала в додатковий час збірну Англії - 2:1 - і також сенсаційно вийшла у фінал.

Таким чином, хорвати стали 13-ю збірною в історії, що стала фіналістом чемпіонату світу. "Картатим" (прізвисько хорватської команди) вдалося увйти в коло обраних! Їхнє надзвичайне досягнення - безсумнівно, головна сенсація турніру, який вже добігає кінця.

Відзначимо, що серед четвірки півфіналістів 2018 року тільки Франція і Англія мали досвід участі у вирішальних матчах мундіалів. Ні Бельгія, ні Хорватія до цього не могли похвалитися великими історичними досягненнями. Проте все розсудила гра. І якщо французи змогли довести обгрунтованість претензій на черговий трофей, то Англія задовольнилася участю у втішному матчі за 3-є місце.

Розклад

Матч за 3-є місце.

14 липня, субота

Бельгія - Англія, 14 липня. 17.00 (Санкт-Петербург)

Фінал

15 липня, неділя

Франція - Хорватія, 18.00 (Москва, "Лужники")

Шанси напередодні головного матчу

Суперників по фінальному поєдинку можна порівняти з героями давньої легенди про Давида та Голіафа. Перед початком чемпіонату світу "Триколірні" (прізвисько команди Франції) розглядалися практично всіма експертами як одні з головних фаворитів.

Підопічні Дідьє Дешама підтвердили ці прогнози дуже впевненою грою в більшості матчів, набираючи міць по ходу змагання. При цьому команда не демонструвала надто яскравого футболу, прагнула не витрачати енергію, як би готуючи себе надо довгої дистанції.

У півфіналі Франція провела свій поки що найкращий матч на турнірі, здолавши найбільш видовищну збірну цього ЧС - Бельгію.

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Заслуженість успіху французів не викликає сумнівів, і фахівці майже одностайно віддають їм перевагу у фінальній битві з "темною конячкою" - Хорватією.

Збірна Хорватії хоч і зібрана з яскравих гравців, що виступаюь в більшості своїй в кращих європейських клубах, мало ким сприймалася до старту ЧС як фаворит. Варто згадати хоча б те, що "Картаті" буквально в останній момент завоювали путівку у фінальну частину, обігравши у вирішальному матчі відбору українців у Києві.

Шлях на самому турнірі в Росії був тернистий. Для початку Хорватія пройшла випробування "групою смерті", де компанію їй складали Аргентина, Ісландія і Нігерія. Саме після розгрому аргентинців на чолі з Мессі (3:0) про хорватів заговорили як про претендентів на світову сенсацію!

Після цього були три виснажливих матчі плей-офф, кожен з яких переходив у додатковий час, а два - завершилися серіями пенальті.

Ні для кого не секрет, що вихід у фінал вже сам по собі є неймовірним досягненням для скромної за світовими мірками Хорватії з населенням в 4 мільйони осіб. У той час як від збірної Франції на батьківщині чекають тільки перемоги, хорватські футболісти - вже герої! На них не лежить величезний тягар відповідальності... Французів же в разі невдачі накриє хвиля критики, як це було два роки тому - на домашньому Євро-2016, коли Франція поступилася у фінальному матчі збірній Португалії.

Історичний ракурс

Збірна Франції втретє у своїй історії зіграє у фіналі чемпіонату світу. З двох попередніх фіналів французи виграли один. Це сталося 20 років тому, на мундіалі-1998, який став тріумфальним для команди, чиєю зіркою був Зінедін Зідан.

Через вісім років, у 2006-му, французи вже з постарілим Зізу знову пробилися у вирішальний матч. Той поєдинок всім запам'ятався легендарним ударом Зідана головою в груди Марко Матерацці, а ще - серією пенальті, яку виграли італійці.

Найбільше досягнення збірної Хорватії до цього часу - вихід у півфінал на все тому ж чемпіонаті світу-1998. Суперниками хорватів по 1/2-й були ... французи. На гол Давора Шукера, який вивів "Картатих" вперед, "Триколірні" відповіли двома м'ячами Ліліана Тюрама - перемога Франції - 2:1.

Таким чином, через 20 років нове покоління хорватських гравців має можливість взяти принциповий реванш. І заодно зробити Хорватію чемпіоном світу, вписавши свої імена в історію!