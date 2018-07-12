Даліч: в Хорватії немає пристойних стадіонів, але ми у фіналі

Наставник хорватської збірної прокоментував успіх команди на чемпіонаті світу.

Головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч прокоментував переможний результат у матчі з Англією (2:1) в півфіналі чемпіонату світу з футболу-2018.

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"Півфінал – безсумнівно, був нашою найкращою грою на турнірі. Однозначно кращою, ніж з Аргентиною (хорвати обіграли аргентинців в групі - 3:0. - УНІАН). Мої гравці дійшли до півфіналу, я не тиснув на них, і вони грали у футбол із задоволенням.

Чи вписали ми себе в історію? Ніколи до цього Хорватія не грала у фіналі чемпіонату світу. Я більше скажу: ніколи така маленька країна не виходила у фінал. Ми у вересні будемо грати в Лізі націй, а у нас немає відповідного стадіону. І при цьому ми – у фіналі чемпіонату світу!" - зазначив Златко Даліч, повідомляє sovsport.ru.

Як повідомляв УНІАН, збірна Хорватії стала другим фіналістом ЧС-2018. Її суперником у фіналі буде команда Франції.