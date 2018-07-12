"Вибачте, це життя": Віда після перемоги над збірною Англії звернувся до росіян (відео)

Вчора збірна Хорватії перемогла в овертаймі збірну Англію із рахунком 2:1 та вперше в історії вийшла до фіналу Чемпіонату світу з футболу.

Гравець збірної Хорватії Домагой Віда, який після перемоги над Росією у чвертьфіналі записав відео зі словами «Слава Україні», прокоментував той факт, що його освистали під час матчу зі збірної Англії.

В ефірі російського каналу «Росія 24» після завершення півфінального матчу, на питання, чи не бентежить його те, що «хтось свистів на трибунах», він відповів: «Ні. Я знаю, що зробив помилку».

«Я хочу ще раз вибачитися перед російськими людьми. Вибачте, це життя. Треба вчитися на помилках», – зазначив футболіст.

Відео: Россия24

Нагадаємо, збірна Хорватії перемогла в овертаймі збірну Англію із рахунком 2:1 та вперше в історії вийшла до фіналу Чемпіонату світу з футболу.

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Як повідомляв УНІАН, після перемоги збірної Хорватії над збірною Росії у чвертьфіналі Чемпіонату світу з футболу 2018-го року в російському місті Сочі, хорватський футболіст Домагой Віда разом із екс-гравцем збірної Хорватії Огнєном Вукоєвичем, який працював у штабі збірної скаутом, записали відеоролик із привітанням Україні. На відео Віда виголосив гасло: «Слава Україні!». Обидва футболісти свого часу були гравцями ФК «Динамо» (Київ).

Після цього ФІФА офіційно оголосила попередження Віді, а Вукоєвича відсторонили від роботи на чемпіонаті світу і позбавили акредитації, а також оштрафували на 12,8 тис. євро.