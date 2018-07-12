Всеосяжна радість та співи: з'явилося відео святкування перемоги збірної на вулицях Хорватії
01:12, 12 липня 2018Футбол
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Збірна Хорватії пройшла до фіналу ЧС.
Святкування у Хорватії / фото facebook.com/DariaMustafina
У мережі з'явилося відео з вулиць Хорватії після перемоги збірної цієї країни над Англією та її виходу до фіналу Чемпіонату світу.
Відповідне відео опублікувала на своїй сторінці одна з очевидиць у Facebook.
На ньому зокрема видно святкування, всеосяжну радість та щастя вболівальників. Все це відбувається на вулицях міста Пула на півдні країни.
Нагадаємо, збірна Хорватії обіграла Англію і вперше в історії вийшла у фінал ЧС.
У вирішальному матчі у неділю, 15 липня, збірна Хорватії зіграє з командою Франції.
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