Всеосяжна радість та співи: з'явилося відео святкування перемоги збірної на вулицях Хорватії

01:12, 12 липня 2018
Футбол
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Святкування у Хорватії / фото facebook.com/DariaMustafina

Відповідне відео опублікувала на своїй сторінці одна з очевидиць у Facebook.

На ньому зокрема видно святкування, всеосяжну радість та щастя вболівальників. Все це відбувається на вулицях міста Пула на півдні країни.

Нагадаємо, збірна Хорватії обіграла Англію і вперше в історії вийшла у фінал ЧС.

У вирішальному матчі у неділю, 15 липня, збірна Хорватії зіграє з командою Франції.

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Теги: #Хорватія#святкування#чемпіонат світу