Всеосяжна радість та співи: з'явилося відео святкування перемоги збірної на вулицях Хорватії

Збірна Хорватії пройшла до фіналу ЧС.

У мережі з'явилося відео з вулиць Хорватії після перемоги збірної цієї країни над Англією та її виходу до фіналу Чемпіонату світу.

Відповідне відео опублікувала на своїй сторінці одна з очевидиць у Facebook.

На ньому зокрема видно святкування, всеосяжну радість та щастя вболівальників. Все це відбувається на вулицях міста Пула на півдні країни.

Нагадаємо, збірна Хорватії обіграла Англію і вперше в історії вийшла у фінал ЧС.

У вирішальному матчі у неділю, 15 липня, збірна Хорватії зіграє з командою Франції.