Україна цінує підтримку з боку Віди і Вукоєвича – Порошенко

Президент запевнив, що Україна готова підтримати «справжніх друзів».

Президент Петро Порошенко заявляє, що Україна цінує підтримку з боку хорватських футболістів Домагоя Віди і Огнєна Вукоєвича.

Про це глава держави написав на своїй сторінці у Facebook.

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Він зауважив, що історія відносин українців та хорватів сягає корінням у глибину віків.

«Хорвати як ніхто інший знають, чого вартує підтримка в часи скрути, в дні тяжкого протистояння. Тим цінніші для нас слова підтримки Домагоя та Огнєна», - зазначив президент.

«Україна цінує цю підтримку, і, звичайно, теж готова підтримати справжніх друзів», - наголосив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, після перемоги збірної Хорватії над збірною Росії у чвертьфіналі Чемпіонату світу з футболу 2018-го року в російському місті Сочі, хорватський футболіст Домагой Віда разом із екс-гравцем збірної Хорватії Огнєном Вукоєвичем, який працював у штабі збірної скаутом, записали відеоролик із привітанням Україні. На відео Віда виголосив гасло: «Слава Україні!». Обидва футболісти свого часу були гравцями ФК «Динамо» (Київ).

Після цього ФІФА офіційно оголосила попередження Віді, а Вукоєвича відсторонили від роботи на чемпіонаті світу і позбавили акредитації, а також оштрафували на 12,8 тис. євро.