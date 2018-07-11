Ярмоленко зробив першу фотосесію в новій формі в "Вест Хем Юнайтед" (фоторепортаж)

17:09, 11 липня 2018
Футбол
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Ярмоленко сьогодні офіційно став гравцем "Вест Хєм Юнайтед" / whufc.com

Український гравець позував у формі команди та з фанатською "розою" (шарфом) в руках.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Андрій Ярмоленко офіційно перейшов з клубу німецької Бундесліги "Боруссія" (Дортмунд) в англійський "Вест Хем Юнайтед" з Лондона.

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Теги: #Боруссія Дортмунд#Андрій Ярмоленко#Вест Хем Юнайтед