Ярмоленко зробив першу фотосесію в новій формі в "Вест Хем Юнайтед" (фоторепортаж)
17:09, 11 липня 2018Футбол
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Український гравець позував у формі команди та з фанатської "розою" (шарфом) в руках.
Ярмоленко сьогодні офіційно став гравцем "Вест Хєм Юнайтед" / whufc.com
Гравець збірної України з футболу Андрій Ярмоленко зробив першу фотосесію в новій формі в "Вест Хем Юнайтед".
Український гравець позував у формі команди та з фанатською "розою" (шарфом) в руках.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Андрій Ярмоленко офіційно перейшов з клубу німецької Бундесліги "Боруссія" (Дортмунд) в англійський "Вест Хем Юнайтед" з Лондона.
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