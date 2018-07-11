Фред тепло попрощався з "Шахтарем": Для мене велика честь бути частиною історії клубу

Бразильський легіонер записав прощальне відеозвернення до колишніх партнерів, клубу і його вболівальників.

Бразильський півзахисник і вже екс-гравець донецького "Шахтаря" записав Фред прощальне відеозвернення до партнерів по команді, вболівальників і клубу в цілому.

Звернення розміщене в Instagram.

"Насамперед хочу подякувати ФК "Шахтар" за ці 5 років, які я прожив тут. Без всяких сумнівів, це було чудово. Так само хочу подякувати моїм одноклубникам, топ-менеджменту, тренерському штабу, технічному та всьому персоналу клубу.

Особливу вдячність хочу виказати вболівальникам, які завжди мене підтримували в складний і важкий момент. Для мене велика честь бути частиною цієї історії. Спасибі Шахтар!", - зазначив Фред.

26 червня 2013 року підписав п'ятирічний контракт з українським «Шахтарем». За цей час він провів у складі команди 101 матч, в яких забив 10 голів. Разом з командою він став 3-разовим чемпіоном та володарем Кубка України, і 4-разовим володарем Суперкубка України.

5 червня англійський клуб «Манчестер Юнайтед» оголосив про досягнення угоди з «Шахтарем» про трансфер Фреда. 21 червня трансфер був завершений, Фред підписав з клубом п'ятирічний контракт. Сума трансферу склала 47 млн фунтів