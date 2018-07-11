Роналду буде заробляти в Ювентусі близько 1 євро в секунду

Британські журналісти підрахували заробіток португальської футбольної зірки в італійському клубі.

Лідер збірної Португалії з футболу і новачок італійського "Ювентуса" (Турин) Кріштіану Роналду буде заробляти в команді приблизно 1 євро в секунду.

Такі результати підрахунку журналістів англійської таблоїду The Mirror.

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Вони взяли за основу опубліковану раніше ЗМІ інформацію про те, що гравець буде отримувати 30 млн. євро в рік та розрахували - кожну секунду його заробіток становитиме близько 1 євро, в день вийде 83,333 тисяч, а на місяць - 2 млн 500 тис. євро. Контракт із зарплатою в 30 млн. євро на рік розрахований на чотири роки.

Як повідомляв УНІАН, напередодні було офіційно оголошено про перехід Роналду з іспанського "Реала" (Мадрид) в італійський "Ювентус" (Турін).