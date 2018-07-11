Ярмоленко став гравцем Вест Хема

Українець підписав 4-річний контракт.

Англійський "Вест Хем" оголосив про перехід українця Андрія Ярмоленка. Українець підписав 4-річний контракт з лондонким клубом. За інформацією Mirror, сума трансферу склала 22 млн фунтів стерлінгів (24,9 млн євро). Нагадаємо, в серпні минулого року Андрій Ярмоленко перейшов з "Динамо" в "Боруссію" (Дортмунд) за 25 мільйонів євро. Announcing Yarmolenko... #WelcomeAndriypic.twitter.com/ZEnkm955sY — West Ham United (@WestHamUtd) July 11, 2018

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