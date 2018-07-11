Ярмоленко став гравцем Вест Хема
14:22, 11 липня 2018Футбол
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Українець підписав 4-річний контракт.
Офіційний сайт "Вест Хема"
Англійський "Вест Хем" оголосив про перехід українця Андрія Ярмоленка.
Українець підписав 4-річний контракт з лондонким клубом.
За інформацією Mirror, сума трансферу склала 22 млн фунтів стерлінгів (24,9 млн євро).
Нагадаємо, в серпні минулого року Андрій Ярмоленко перейшов з "Динамо" в "Боруссію" (Дортмунд) за 25 мільйонів євро.
Announcing Yarmolenko... #WelcomeAndriypic.twitter.com/ZEnkm955sY— West Ham United (@WestHamUtd) July 11, 2018
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