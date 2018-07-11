Ярмоленко став гравцем Вест Хема

14:22, 11 липня 2018
Футбол
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Офіційний сайт "Вест Хема"

Українець підписав 4-річний контракт з лондонким клубом.

За інформацією Mirror, сума трансферу склала 22 млн фунтів стерлінгів (24,9 млн євро).

Нагадаємо, в серпні минулого року Андрій Ярмоленко перейшов з "Динамо" в "Боруссію" (Дортмунд) за 25 мільйонів євро.

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Теги: #Андрій Ярмоленко#Вест Хем