Ярмоленко попрощався у Боруссії з одноклубниками
13:58, 11 липня 2018Футбол
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Українець готовий до переходу у "Вест Хем".
Андрій Ярмоленко попрощався з "Боруссією" / bvb.de
Український півзахисник «Боруссії» (Дортмунд) Андрій Ярмоленко попрощався зі своїми партнерами по команді.
Про це повідомив в твіттері британський журналіст Піт О'Рурк.
За його словами, Андрій Ярмоленко попрощався в «Боруссії» з одноклубниками і має намір завершити свій перехід в англійський «Вест Хем» сьогодні.
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Нагадаємо, в понеділок стало відомо, що Ярмоленко почав проходити першу частину медогляду в «Вест Хемі».
Очікується, що українець підпише 4-річний контракт з «Вест Хемом».
Англійці заплатять за гравця 19,7 млн євро.
Сезон 2017-2018 Андрій Ярмоленко провів у "Боруссії", але через травму на початку цього року втратив місце в "основі" клубу.
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