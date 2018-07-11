Ярмоленко попрощався у Боруссії з одноклубниками

Українець готовий до переходу у "Вест Хем".

Український півзахисник «Боруссії» (Дортмунд) Андрій Ярмоленко попрощався зі своїми партнерами по команді.

Про це повідомив в твіттері британський журналіст Піт О'Рурк.

За його словами, Андрій Ярмоленко попрощався в «Боруссії» з одноклубниками і має намір завершити свій перехід в англійський «Вест Хем» сьогодні.

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Нагадаємо, в понеділок стало відомо, що Ярмоленко почав проходити першу частину медогляду в «Вест Хемі».

Очікується, що українець підпише 4-річний контракт з «Вест Хемом».

Англійці заплатять за гравця 19,7 млн євро.

Сезон 2017-2018 Андрій Ярмоленко провів у "Боруссії", але через травму на початку цього року втратив місце в "основі" клубу.