Реал присвятив Роналду зворушливе відео

Дев'ять років португальського форварда в Мадриді - в шести хвилинах.

Мадридський "Реал" присвятив форварду Кріштіану Роналду зворушливе відео.

Ролик, у якому зібрані найбільш емоційні моменти виступу португальця в мадридському клубі, опублікований в офіційному акаунті "Реала" в твіттері.

Особливе місце було приділено голам Кріштіану у ворота принципових суперників мадридського клубу – "Барселони" й "Атлетіко".

"Дякуємо, Роналду", – підписаний ролик.

Нагадаємо, вчора відбувся найважливіший трансфер світового футболу останнього часу - Кріштіану Роналду перейшов в "Ювентус" за 112 мільйонів євро.

Кріштіану Роналду виступав у "Реалі" з 2009-го по 2018 роки і виграв з ним за цей час чотири Ліги чемпіонів, три Клубних чемпіонати світу, два Суперкубки УЄФА, два чемпіонати Іспанії та інші трофеї.