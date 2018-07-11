Реал присвятив Роналду зворушливе відео
13:15, 11 липня 2018Футбол
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Дев'ять років португальського форварда в Мадриді - в шести хвилинах.
Кріштіану Роналду залишає "Реал" / twitter.com/realmadrid
Мадридський "Реал" присвятив форварду Кріштіану Роналду зворушливе відео.
Ролик, у якому зібрані найбільш емоційні моменти виступу португальця в мадридському клубі, опублікований в офіційному акаунті "Реала" в твіттері.
Особливе місце було приділено голам Кріштіану у ворота принципових суперників мадридського клубу – "Барселони" й "Атлетіко".
"Дякуємо, Роналду", – підписаний ролик.
#GraciasCristianopic.twitter.com/gMr9w9gQF0— Real Madrid C. F. (@realmadrid) July 10, 2018
Нагадаємо, вчора відбувся найважливіший трансфер світового футболу останнього часу - Кріштіану Роналду перейшов в "Ювентус" за 112 мільйонів євро.
Кріштіану Роналду виступав у "Реалі" з 2009-го по 2018 роки і виграв з ним за цей час чотири Ліги чемпіонів, три Клубних чемпіонати світу, два Суперкубки УЄФА, два чемпіонати Іспанії та інші трофеї.
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