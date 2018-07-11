Карпати збираються підписати нападника Роми

12:49, 11 липня 2018
Футбол
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Кевін Мендес / pagineromaniste.com

Про це в Twitter повідомляє авторитетний спортивний журналіст Кирило Крижановський.

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Умови переходу 22-річного уругвайського нападника поки не відомі. Повідомляється, що Мендес прибуде до Львова до кінця тижня.

Відзначимо, що контракт Мендеса належить «Ромі», але останні два роки уругваєць провів у складі швейцарської «Лозанни», за яку провів 17 поєдинків і забив чотири м'ячі.

Як повідомляв УНІАН, екс-гравець "Карпат" українець Ігор Пластун підписав контракт з бельгійським "Гентом".

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Теги: #Карпати