Карпати збираються підписати нападника Роми

22-річний уругваєць Кевін Мендес виступав в оренді в Швейцарії.

Львівські «Карпати» мають намір здійснити трансфер гравця італійської «Роми» Кевіна Мендеса.

Про це в Twitter повідомляє авторитетний спортивний журналіст Кирило Крижановський.

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Умови переходу 22-річного уругвайського нападника поки не відомі. Повідомляється, що Мендес прибуде до Львова до кінця тижня.

Відзначимо, що контракт Мендеса належить «Ромі», але останні два роки уругваєць провів у складі швейцарської «Лозанни», за яку провів 17 поєдинків і забив чотири м'ячі.

Як повідомляв УНІАН, екс-гравець "Карпат" українець Ігор Пластун підписав контракт з бельгійським "Гентом".