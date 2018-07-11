Роналду - у прощальному листі Реалу: прошу всіх вболівальників зрозуміти мене

Володар п'яти "Золотих м'ячів" Кріштіану Роналду перейшов у "Ювентус".

Нападник Кріштіану Роналду, який перейшов з «Реала» в «Ювентус», написав листа на адресу вболівальників мадридського клубу.

Про це повідомив офіційний сайт "Реала".

«Роки в «Реалі» і Мадриді, можливо, були найщасливішими в моєму житті. До клубу і міста у мене є тільки величезна подяка. Я хочу подякувати всім за любов, яку я отримав.

Тим не менш, я вважаю, що настав час відкрити новий етап в моєму житті. Саме тому я попросив клуб відпустити мене. Прошу всіх вболівальників зрозуміти мене.

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Фанати були неймовірні всі ці дев'ять років. Це були унікальні дев'ять років. Це був захоплюючий час. У мене були чудові товариші по команді. Разом ми виграли три Ліги чемпіонів поспіль і чотири – за п'ять років. І завдяки їм я виграв чотири Золоті м'ячі і три Золоті бутси. Весь цей час я був у великому клубі.

«Реал Мадрид» підкорив моє серце і мою сім'ю, тому я хочу подякувати вам: клубу, президенту, директорам, партнерам, лікарям, фізіотерапевтам та всім працівникам.

Я багато розмірковував і знаю, що настав час для нового циклу. Я йду, але ця форма і «Сантьяго Бернабеу» будуть залишатися зі мною, де б я не був.

Спасибі всім і, як і в перший раз на стадіоні 9 років тому, я кажу, – Hala Madrid», – заявив Роналду.

Нагадаємо, вчора ввечері відбувся трансфер Кріштіану Роналду з "Реала" в туринський "Ювентус". Вартість угоди склала 112 мільйонів євро.