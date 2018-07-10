Франція обіграла Бельгію і стала першим фіналістом ЧС-2018

Матч завершився з рахунком 1:0.

На чемпіонаті світу з футболу завершився перший матч 1/2 фіналу, в якому збірна Франції обіграла команду Бельгії.

Гра завершилася з рахунком 1:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч проходив у рівній, конкурентній боротьбі, де бельгійці часом мали помітну перевагу. Тим не менш, єдиний гол забили французи.

На 51-й хвилині подачу з кутового ефектним і, що саме головне, ефективним ударом головою замкнув Самюель Умтіті - 1:0.

В кінцівці матчу бельгійці здійснили штурм воріт суперника, але так і не зуміли пробити блискуче зігравшого у цей вечір воротаря французів Уго Лльоріса.

Суперник французів по фіналу визначиться у середу, 11 липня, у другому півфінальному матчі Англія - Хорватія.

Збірна Бельгії зустрінеться в грі за 3-е місце з невдахою другого півфіналу.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу-2018 проходить з 14 червня по 15 липня.