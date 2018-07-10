"Ювентус" заплатив "Реалу" за Роналду 100 мільйонів євро
21:58, 10 липня 2018Футбол
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Ще 12 млн. підуть на різні інші витрати, включаючи платіж солідарності.
Кріштіану Роналду став гравцем італійського "Ювентуса" / REUTERS
Італійський "Ювентус" слідом за іспанським "Реалом" підтвердив перехід Кріштіану Роналду в стан команди і розповів про фінансові подробиці переходу.
"Стара синьйора" заплатила за вже екс-гравця "Реала" 100 млн. євро, а ще 12 млн. підуть на "інші витрати", включаючи так званий "платіж солідарності", повідомляється на офіційному сайті італійського клубу.
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Контракт з гравцем підписаний на 4 роки. Зарплата Роналду не уточнюється, але раніше ЗМІ повідомляли, що гравець буде заробляти 30 млн. євро на рік.
Як повідомляв УНІАН, Роналду став гравцем "Ювентуса" раніше сьогодні, про що першим повідомив офіційний сайт ФК "Реал" (Мадрид).
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