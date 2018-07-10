"Динамо" підписало контракт з бразильцем Сідклеєм

Угода розрахована на 5 років - до кінця сезону 2022/23.

ФК «Динамо» (Київ) підписало контракт з бразильським захисником Сідклеєм.

Сідклей (повне ім'я – Сідклей Феррейра Перейра) народився 13 травня 1993 року в місті Віла-Велья (штат Еспіріту-Санту), повідомляє офіційний сайт ФК "Динамо" (Київ).

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Гравець є вихованцем клубу «Атлетіко-Паранаєнсе». У бразильській Серії «А» дебютував за рідний клуб 3 травня 2014 року в домашньому матчі проти «Греміо» (1:0).

Останній рік виступав на правах оренди за «Корінтіанс».

Угода з футболістом розрахована на п'ять років – до закінчення сезону 2022/2023 рр.

У київському клубі футболіст буде виступати під №17.