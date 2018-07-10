"Реал" офіційно підтвердив перехід Роналду в "Ювентус"

В "Реалі" захоплені пройденим футболістом шляхом за 9 років.

Іспанський ФК "Реал" (Мадрид) офіційно підтвердив інформацію про перехід Кріштіану Роналду в італійський "Ювентус" (Турін).

Про це повідомляється на сайті мадридського клубу.

"Сьогодні «Реал Мадрид» хоче висловити свою вдячність гравцеві, який є кращим у світі.

Крім завойованих титулів на футбольних полях протягом останніх 9 років, Кріштіану Роналду став прикладом самовідданості, роботи, відповідальності, таланту і безмежного поліпшення індивідуальної майстерності.

Він також став кращим бомбардиром в історії "Реала" з 451 голом у 438 іграх. Всього він завоював 16 титулів - в тому числі 4 трофеї Ліги чемпіонів, 3 з них поспіль і 4 за останні 5 сезонів. На індивідуальній основі, у складі «Реал Мадрид» він виграв 4 золотих м'ячі серед багатьох інших нагород", - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні представники "Реала" і "Ювентуса" домовилися про угоду з Роналду. Сума трансферу може скласти 120 млн. євро.