"Ювентус" і "Реал" домовилися про трансфер Роналду - ЗМІ

18:10, 10 липня 2018
Футбол
287 0
Роналду вже не повернеться в чемпіонат Іспанії / Reuters

Вже сьогодні клуби можуть оголосити про операцію, повідомляє SportArena з посиланням на Sky Sports.

Агент футболіста Жорже Мендеш, який виступає посередником між самим Роналду, "Реалом" і "Ювентусом", ще напередодні запевнив чемпіонів Італії, що "Бланкос" приймуть пропозицію про покупку.

Читайте також"Реал" піднявши ціну за Роналду зі 100 до 150 мільйонів євро

Єдине, що залишається не до кінця вирішеним — деталі контракту Роналду. Ці питання не повинні стати на шляху завершення трансферу і будуть улагоджені незабаром. Ймовірно, саме для прискорення угоди президент "Ювентуса" Андреа Аньєллі вирушив до Греції, де зараз відпочиває Кріштіану з сім'єю.

Ювентус має підписати з португальцем 4-річний контракт із зарплатою в 30 мільйонів євро.

Кріштіану Роналду виступав за Реал з 2009 року та є рекордсменом клубу за забитими м'ячами – 450 в 438 матчах.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Ювентус#Кріштіану Роналду#Реал Мадрид