"Ювентус" і "Реал" домовилися про трансфер Роналду - ЗМІ

Мадридський клуб в якості компенсації отримає 120 мільйонів євро.

Італійський "Ювентус" (Турин) домовився з іспанським "Реалом" (Мадрид) про купівлю форварда Кріштіану Роналду за 120 мільйонів євро.

Вже сьогодні клуби можуть оголосити про операцію, повідомляє SportArena з посиланням на Sky Sports.

Агент футболіста Жорже Мендеш, який виступає посередником між самим Роналду, "Реалом" і "Ювентусом", ще напередодні запевнив чемпіонів Італії, що "Бланкос" приймуть пропозицію про покупку.

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Єдине, що залишається не до кінця вирішеним — деталі контракту Роналду. Ці питання не повинні стати на шляху завершення трансферу і будуть улагоджені незабаром. Ймовірно, саме для прискорення угоди президент "Ювентуса" Андреа Аньєллі вирушив до Греції, де зараз відпочиває Кріштіану з сім'єю.

Ювентус має підписати з португальцем 4-річний контракт із зарплатою в 30 мільйонів євро.

Кріштіану Роналду виступав за Реал з 2009 року та є рекордсменом клубу за забитими м'ячами – 450 в 438 матчах.