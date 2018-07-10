Чемпіонат світу з футболу-2018: у середу відбудеться другий півфінал

Збірні Англії та Хорватії поборються за участь у головному матчі чотириріччя у світовому футболі.

У середу, 11 липня, на чемпіона світу-2018 з футболу відбудеться другий півфінальний матч, в якому зійдуться команди Англії і Хорватії.

Розклад:

Хорватія - Англія, 21:00 (Москва, Лужники) - 1/2 фіналу

Час матчу зазначено київський.

Прогноз букмекерів

На думку ананлитиков букмекерських контор, в цьому матчі з невеликою перевагою лідирує збірна Англії. Якщо на перемогу хорватів можна поставити з розрахунку 3,49 до 1, на нічию - 3,07 до 1, а на перемогу Англії - 2,33 до 1.

Таку думку букмекерів можна пояснити даниною історичним заслугам англійців, які одного разу ставали чемпіонами світу (в 1966-му, у себе вдома), а в Італії-1990 дійшли до півфіналу, зайнявши підсумкове 4-е місце. У свою чергу, збірна Хорватії у 1998-му році посіла 3-е місце на Мундіалі у Франції і більше в успіхах на світових першостях помічена не була.

Разом з тим, гра збірної Хорватії на цьому турнірі виглядає більш цікавою і змістовною. І в цьому випадку, думка фахівців розбігається з думкою аналітиків контор. Шанси команд, як мінімум, абсолютно рівні. А насправді, багато хто віддає перевагу саме хорватській збірній.

Головний інтерес

Чи зуміє Хорватія (так само, як і Бельгія - в іншій парі) вперше в історії вийти у фінал ЧС? Чи англійці зможуть перервати своє "прокляття" і вперше за 52 роки також дістатися до вирішального матчу Мундіалю. У будь-якому випадку, лідерів світового футболу XXI-го століття у вирішальному матчі ЧС-2018 ми вже не побачимо. Адже Франція - суперник Бельгії з другого півфіналу, не вигравала ЧС після 1998-го року На ЧС-2006 французи дісталися до вирішального матчу, але програли там Італії.

Поки ж футбольний світ застиг в очікуванні дива - нового чемпіона, якого не було ніколи. Станеться це диво в нинішньому році? Фахівці, на відміну від букмекерів, вважають, що так. Але, в будь-якому разі, на всі питання відповість тільки сама Гра.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні відбудеться перший півфінальний матч ЧС-2018.

Чемпіонат світу-2018 з футболу проходить з 14 червня по 15 липня.