Чемпіонат світу з футболу-2018: сьогодні відбудеться другий півфінал

Збірні Англії та Хорватії боротимуться за участь у головному матчі чотириріччя.

У середу, 11 липня, на чемпіонаті світу-2018 з футболу відбудеться другий півфінальний матч, в якому зійдуться команди Англії і Хорватії.

Розклад:

Хорватія - Англія, 21:00 (Москва, Лужники) - 1/2 фіналу

Час матчу зазначено київський.

Прогноз букмекерів

На думку аналітиків букмекерських контор, в цьому матчі з невеликою перевагою лідирує збірна Англії. На перемогу хорватів можна поставити з розрахунку 3,49 до 1, на нічию - 3,07 до 1, а на перемогу Англії - 2,33 до 1.

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Таку думку букмекерів можна пояснити даниною історичним заслугам англійців, які одного разу ставали чемпіонами світу (в 1966-му, у себе вдома), а в Італії-1990 дійшли до півфіналу, посівши підсумкове 4-е місце. У свою чергу, збірна Хорватії у 1998 році посіла 3-є місце на Мундіалі у Франції і більше в успіхах на світових першостях помічена не була.

Разом з тим, гра збірної Хорватії на цьому турнірі виглядає більш цікавою і змістовною. І в цьому випадку, думка фахівців розбігається з думкою аналітиків контор. Шанси команд, як мінімум, абсолютно рівні. А багато хто віддає перевагу саме хорватській збірній.

Головний інтерес

Чи зуміє Хорватія вперше в історії вийти у фінал ЧС? Чи англійці зможуть перервати своє "прокляття" і вперше за 52 роки дістатися до вирішального матчу Мундіалю?

У будь-якому разі, на всі питання відповість тільки сама гра.

Як повідомляв УНІАН, першим фіналістом ЧС-2018 стала збірна Франції, яка обіграла бельгійців.

Чемпіонат світу-2018 з футболу проходить з 14 червня по 15 липня.