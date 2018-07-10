Вукоєвич про скандал з ФІФА і реакцію вболівальників: я сам заплачу штраф

Раніше в мережі запустили флешмоб з наміром покрити всі витрати хорвата на штраф ФІФА через покарання за слова "Слава Україні!" на відео після перемоги над Росією на ЧС-2018.

Колишній футболіст київського "Динамо", а нині скаут "біло-синіх" Огнєн Вукоєвич закликав не політизувати його висловлювання на підтримку України після перемоги збірної Хорватії над Росією в чвертьфіналі чемпіонату світу з футболу 2018 року.

"Я сам заплачу штраф. Не хочу нікого іншого втягувати в цю ситуацію. Хочу вирішити її сам. Я знаю, що нічого поганого сказати не хотів. У ФІФА до мене жодних претензій немає. Спасибі всім за підтримку", – сказав представник "Динамо" у коментарі сайту OBOZREVATEL.

Вукоєвич також подякував київському клубу за можливість працювати на мундіалі. "Мене взагалі не цікавить політика. Я футбольна людина, мене цікавить тільки спорт. Хотів би подякувати "Динамо" та Ігорю Суркісу, оскільки він відпустив мене на чемпіонат світу зі збірною Хорватії, незважаючи на те, що у мене діючий контракт з клубом. Після ЧС-2018 я повертаюся в "Динамо", у мене буде багато роботи, тому що відкрилося трансферне вікно. Врешті, на нас чекає матч за Суперкубок України з "Шахтарем", – резюмував Вукоєвич.

Читайте такожФІФА вивчить одному відео Віді "Слава Україні! Белград у вогні"

Раніше в мережі запустили флешмоб в підтримку Огнена Вукоєвича, закликавши українців взяти участь у зборі коштів для оплати його штрафу в розмірі 15 тисяч швейцарських франків.

Нагадаємо, після матчу між збірними Хорватії і Росії Огнєн Вукоєвич і екс-капітан "Динамо" Домагой Віда записали ролик, в якому присвятили перемогу своєї національної команди Україні. Після цього ФІФА винесла попередження Виді, а Вукоєвич був виключений з тренерського штабу хорватської збірної на ЧС-2018 і оштрафований.